Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Кейн забил восемь голов в шести матчах, два из них - с пенальти.

По шесть голов на счету Андри Гудьонсена (Исландия), Виктора Дьёкереша (Швеция), Троя Пэрротта (Ирландия), Расмуса Хёйлунна (Дания) и Эрлинга Холанда (Норвегия).

Напомним, что в четвертьфинал Лиги наций вышли по две сильнейшие сборные из каждой группы Лиги А. Матчи этого раунда пройдут в марте.

По итогам группового этапа участие в плей-офф обеспечили себе Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Англия, Испания, Португалия и Норвегия.

Церемония жеребьёвки четвертьфинала назначена на 20 ноября.

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