Сборная Норвегии по футболу одержала волевую победу над Данией в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом хозяева поля вели 2:0, но умудрились растерять это преимущество и проиграть.

У датчан голы забили Расмус Хейлунн (11-я минута) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (14-я). У норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (37-я и 90+6-я, с пенальти), а также отличился Мартин Эдегор (84-я).

В итоге Норвегия с девятью очками финишировала на втором месте в группе и вышла в четвертьфинал турнира, а Дания, у которой столько же очков, стала третьей и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в Лиге А.

Группа 4 Лиги А после шести туров:

1. Португалия - 15 очков;

2. Норвегия - 9;

3. Дания - 9;

4. Уэльс - 3.

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