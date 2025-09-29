Чуть больше суток остаётся до старта матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом". И пока весь мир твердит о том, что испанцы приедут в Алматы, чтобы спокойно набрать три очка, мы выделим факторы, за счёт которых хозяева могут серьёзно удивить звёздных гостей. Корреспондент Vesti.kz сделал акцент на самом главном.

Встреча между "Кайратом" и "Реалом" пройдёт завтра, 30 сентября. Стартовый свисток на "Центральном" прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

В Алматы пишется история! Для каких игроков "Реала" матч с "Кайратом" станет особенным





"Кайрат" ещё не пропускал дома в этом сезоне еврокубков

В квалификации алматинцы прошли четырёх соперников, и никому из них не удалось забить в Алматы. Сначала команда Рафаэля Уразбахтина обыграла словенскую "Олимпию" (2:0), а затем оформила камбэк в противостоянии с финским КуПСом (3:0).

Затем была минимальная победа над словацким "Слованом" (1:0) и нулевая ничья с шотландским "Селтиком" (0:0). Получается, что в четырёх домашних матчах у алматинцев три победы и одна ничья, а общая разница голов - 6:0.

Может, пора остановить и атаку "Реала"? Кстати, сливочные ещё не уходили без забитых мячей во всех официальных турнирах нового сезона.





Статистика твердит: "Кайрат" может забить "Реалу"

Во-первых, испанцы пропускали в свои ворота в пяти из шести последних матчей (общая разница за этот отрезок - 14:9). Элементарно можно вспомнить недавнее дерби против "Атлетико" (2:5), в котором оборону команды Хаби Алонсо просто изрешитили.

Но нужно отметить, что это был единственный матч, в котором команда проиграла. В остальных играх, пусть "Реал" и пропускал, но им удавалось выиграть

В то же время "Кайрат" в 2025 году забил в 15 из 16 домашних игр. Отстоять на ноль на "Центральном" смогли только футболисты "Селтика", которые продержались 120 минут, но уступили в серии пенальти.





Верить в разгром "Реала" не так уж и просто

Многие считают, что для "Реала" этот матч будет лёгкой прогулкой, но не забывайте, что "Кайрат" очень давно не проигрывал на своём поле, что называется, "в одну калитку". За последние полтора года клуб потерпел лишь четыре домашних поражения во всех турнирах.

Три из них - минимальные. В сентябре прошлого года от "Астаны" (0:1), в этом сезоне - от "Окжетпеса" в мае (1:2) и от "Елимая" в августе (2:3). Больше чем в один мяч на поле "Кайрата" последними выигрывали футболисты "Актобе". Это случилось в апреле 2024 года - 1:3 в пользу красно-белых.



Добавим, что в первом туре общего этапа "Реал" в родных стенах набрал три очка, добыв волевую победу над "Марселем" (2:1) после двух голов с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

"Кайрат" же стартовый матч проиграл - команда не справилась в гостях с лиссабонским "Спортингом" (1:4).