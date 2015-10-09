В Алматы пишется история! Для каких игроков "Реала" матч с "Кайратом" станет особенным

Уже завтра, 30 сентября, состоится долгожданный матч общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом". Корреспондент Vesti.kz назвал трёх игроков испанского клуба, для которых этот матч может стать особенным.

Разумеется речь будет идти о потенциальных дебютантах основного состава и Лиги чемпионов в целом. Ввиду того, что ряд игроков "сливочных" пропускают матч по причине травм и дисквалификаций, Хаби Алонсо взял в Алматы нескольких молодых игроков.

"Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов

Юный вратарь впервые попадёт в заявку на матч Лиги чемпионов

18-летний Хави Наварро с 12 лет находится в системе "Реала", и завтра он впервые окажется на скамейке запасных основной команды. Воспитанник клуба не играл даже за дублирующий состав команды - "Кастилью", зато выступал за третий состав и юношескую команду до 19 лет.

Тем не менее он почти на полгода старше вратаря Шерхана Калмурзы, который, с большой долей вероятности, вновь выйдет в стартовом составе "Кайрата" в матче Лиги чемпионов.

Выйдет ли Наварро на поле? Вряд ли это возможно при здоровых Тибо Куртуа и Андрее Лунине. Но даже сам факт того, что Хави совершил такой дальний выезд с основой "Реала" - исторический момент для него.

Защитник "Кастильи" тоже впервые почувствует еврокубки

21-летний Давид Хименес выступает на позиции правого защитника. Он ещё никогда не играл за основной состав "Реала", хотя, начиная с прошлого сезона, четырежды был на скамейке запасных в матчах Ла Лиги.

Игрок, попавший в систему "Реала" в 9 лет, на старте этого сезона провёл две игры за "Кастилью". В Алматы его выход на поле не исключён, так как профильные правые защитники - Трент Александер-Арнольд и Дани Карвахаль недоступны, и заменять их будут футболисты других позиций.

Возможно, что Хименесу дадут дебютировать за "Реал" сразу в матче Лиги чемпионов. Но это пока не факт.

Звезда клубного ЧМ тоже запомнит поездку в Алматы?

Нападающий молодёжной сборной Испании Гонсало Гарсия попал в академию "Реала" в 10 лет. В этом сезоне на счету 21-летнего форварда пять выходов на поле в Ла Лиге. Летом парень блеснул на клубном чемпионате мира в США, где забил четыре гола в шести встречах.

Всего за основу мадридцев у него 17 матчей и пять голов во всех турнирах, но Гонсало ещё никогда не играл в Лиге чемпионов. Две недели назад он впервые оказался в заявке на матч, в домашней игре с "Марселем" (2:1), но на замену так и не вышел.

Из этой тройки игроков у Гарсии самые высокие шансы провести первые минуты в карьере под эгидой Лиги чемпионов именно в Алматы.

Напомним, что матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" состоится во вторник, 30 сентября, в Алматы. Стартовый свисток на "Центральном" прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

Минувшей ночью футболисты "Реала" прибыли в Алматы. Сегодня они проведут предматчевую тренировку на "Центральном".