Лига чемпионов
Сегодня 15:45
 

В Алматы пишется история! Для каких игроков "Реала" матч с "Кайратом" станет особенным

  Комментарии

В Алматы пишется история! Для каких игроков "Реала" матч с "Кайратом" станет особенным Футболисты "Реала" празднуют гол. Фото: ФК "Реал Мадрид"©

Уже завтра, 30 сентября, состоится долгожданный матч общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом". Корреспондент Vesti.kz назвал трёх игроков испанского клуба, для которых этот матч может стать особенным.

Разумеется речь будет идти о потенциальных дебютантах основного состава и Лиги чемпионов в целом. Ввиду того, что ряд игроков "сливочных" пропускают матч по причине травм и дисквалификаций, Хаби Алонсо взял в Алматы нескольких молодых игроков.

"Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов


Юный вратарь впервые попадёт в заявку на матч Лиги чемпионов

18-летний Хави Наварро с 12 лет находится в системе "Реала", и завтра он впервые окажется на скамейке запасных основной команды. Воспитанник клуба не играл даже за дублирующий состав команды - "Кастилью", зато выступал за третий состав и юношескую команду до 19 лет.

Тем не менее он почти на полгода старше вратаря Шерхана Калмурзы, который, с большой долей вероятности, вновь выйдет в стартовом составе "Кайрата" в матче Лиги чемпионов.

Выйдет ли Наварро на поле? Вряд ли это возможно при здоровых Тибо Куртуа и Андрее Лунине. Но даже сам факт того, что Хави совершил такой дальний выезд с основой "Реала" - исторический момент для него.


Защитник "Кастильи" тоже впервые почувствует еврокубки

21-летний Давид Хименес выступает на позиции правого защитника. Он ещё никогда не играл за основной состав "Реала", хотя, начиная с прошлого сезона, четырежды был на скамейке запасных в матчах Ла Лиги.

Игрок, попавший в систему "Реала" в 9 лет, на старте этого сезона провёл две игры за "Кастилью". В Алматы его выход на поле не исключён, так как профильные правые защитники - Трент Александер-Арнольд и Дани Карвахаль недоступны, и заменять их будут футболисты других позиций.

Возможно, что Хименесу дадут дебютировать за "Реал" сразу в матче Лиги чемпионов. Но это пока не факт.


Звезда клубного ЧМ тоже запомнит поездку в Алматы?

Нападающий молодёжной сборной Испании Гонсало Гарсия попал в академию "Реала" в 10 лет. В этом сезоне на счету 21-летнего форварда пять выходов на поле в Ла Лиге. Летом парень блеснул на клубном чемпионате мира в США, где забил четыре гола в шести встречах.

Всего за основу мадридцев у него 17 матчей и пять голов во всех турнирах, но Гонсало ещё никогда не играл в Лиге чемпионов. Две недели назад он впервые оказался в заявке на матч, в домашней игре с "Марселем" (2:1), но на замену так и не вышел.

Из этой тройки игроков у Гарсии самые высокие шансы провести первые минуты в карьере под эгидой Лиги чемпионов именно в Алматы.


Напомним, что матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" состоится во вторник, 30 сентября, в Алматы. Стартовый свисток на "Центральном" прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

Минувшей ночью футболисты "Реала" прибыли в Алматы. Сегодня они проведут предматчевую тренировку на "Центральном".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Живи спортом!