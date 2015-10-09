Отбитым пенальти Калмурзой и 5 голами обернулся дебют "Кайрата" в ЛЧ

"Кайрат" потерпел крупное поражение от "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:1.
Сценарий матча
Первый тайм
Уже на 5-й минуте хозяева могли открыть счёт: Педру Гонсалвеш оказался на убойной позиции, но его удар Шерхан Калмурза отразил ногой в падении.
На 21-й минуте Александр Мрынский небрежно сыграл в своей штрафной, сбив с ног Луиса Суареса - пенальти. К "точке" подошёл Мортен Юльманн, однако и он не смог пробить Калмурзу.
На 24-й минуте Джовани Кенда метил в дальний угол, но Калмурза снова оказался на высоте.
На 34-й минуте Офри Арад перехватил мяч на половине поля "Спортинга" и отдал пас Дастану Сатпаеву. Вундеркинд "Кайрата" мощно пробил с дальней дистанции, и Жоау Виржиниа пришлось демонстрировать своё мастерство.
Увы, "Кайрату" не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до перерыва. На 44-й минуте Франсишку Тринкан вогнал мяч в верхний угол ворот крученым ударом - тут уже Калмурза был бессилен.
Второй тайм
"Кайрат" сразу пошёл вперёд, и на 48-й минуте Дастан Сатпаев должен был сравнивать счёт, но Жоау Виржиниа выручил свою команду, парировав его удар в падении.
Вскоре у Жоржинью был прекрасный момент для гола, увы, он пробил бесхитростно, и Виржиниа снова справился с ударом.
Дальше о себе дала знать старая футбольная истина: "не забиваешь ты - забивают тебе". На 64-й минуте Франсишку Тринкан сделал счёт 2:0, затем отличились Алиссон Сантос (66-я минута) и Джовани Кенда (68-я минута).
Лишь на 86-й минуте Эдмилсон отквитал один мяч.
Реклама