Лига чемпионов
Сегодня 01:53
 

Отбитым пенальти Калмурзой и 5 голами обернулся дебют "Кайрата" в ЛЧ

Отбитым пенальти Калмурзой и 5 голами обернулся дебют "Кайрата" в ЛЧ ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" потерпел крупное поражение от "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:1.

Сценарий матча

Первый тайм

Уже на 5-й минуте хозяева могли открыть счёт: Педру Гонсалвеш оказался на убойной позиции, но его удар Шерхан Калмурза отразил ногой в падении.

На 21-й минуте Александр Мрынский небрежно сыграл в своей штрафной, сбив с ног Луиса Суареса - пенальти. К "точке" подошёл Мортен Юльманн, однако и он не смог пробить Калмурзу.

На 24-й минуте Джовани Кенда метил в дальний угол, но Калмурза снова оказался на высоте.

На 34-й минуте Офри Арад перехватил мяч на половине поля "Спортинга" и отдал пас Дастану Сатпаеву. Вундеркинд "Кайрата" мощно пробил с дальней дистанции, и Жоау Виржиниа пришлось демонстрировать своё мастерство.

Увы, "Кайрату" не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до перерыва. На 44-й минуте Франсишку Тринкан вогнал мяч в верхний угол ворот крученым ударом - тут уже Калмурза был бессилен.

Второй тайм

"Кайрат" сразу пошёл вперёд, и на 48-й минуте Дастан Сатпаев должен был сравнивать счёт, но Жоау Виржиниа выручил свою команду, парировав его удар в падении.

Вскоре у Жоржинью был прекрасный момент для гола, увы, он пробил бесхитростно, и Виржиниа снова справился с ударом.

Дальше о себе дала знать старая футбольная истина: "не забиваешь ты - забивают тебе". На 64-й минуте Франсишку Тринкан сделал счёт 2:0, затем отличились Алиссон Сантос (66-я минута) и Джовани Кенда (68-я минута).

Лишь на 86-й минуте Эдмилсон отквитал один мяч. 

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    2 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
    3 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    4 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
    5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
    6 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    7 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    8 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
    9 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
    10 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
    11 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    12 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    13 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
    14 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
    15 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    16 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    17 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    18 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
    19 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
    20 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
    21 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
    22 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    23 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    24 Челси 1 0 0 1 1-3 0
    25 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    26 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
    27 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    28 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
    29 Кайрат 0 0 0 0 0 0
    30 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
    31 Барселона 0 0 0 0 0 0
    32 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
    33 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
    34 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
    35 Наполи 0 0 0 0 0 0
    36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

