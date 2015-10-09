Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 09:19
 

18-летний Калмурза вошел в историю Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
18-летний Калмурза вошел в историю Лиги чемпионов ©ФК "Кайрат"

18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза отразил пенальти в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза отразил пенальти в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Молодой вратарь вошёл в историю турнира как второй самый юный вратарь, сумевший парировать 11-метровый удар.

Калмурза сделал это в возрасте 18 лет и 95 дней - моложе в Лиге чемпионов справлялся с пенальти только Миле Свилар, который в 2017 году, выступая за "Бенфику", совершил подобное достижение в 18 лет и 65 дней. Сейчас Свилар защищает ворота "Ромы".

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Напомним, основной вратарь алматинцев Александр Заруцкий получил травму в первом матче раунда плей-офф против "Селтика". А, герой квалификации Темирлан Анарбеков, взявший три пенальти в послематчевой серии ответной игры с "Селтиком" получил перелом челюсти в матче КПЛ-2025 против "Актобе", который прошел 14 сентября.

Выше "Галатасарая" и "Аталанты": какое место "Кайрат" занимает в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 23:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Сассуоло
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!