18-летний Калмурза вошел в историю Лиги чемпионов

18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза отразил пенальти в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Молодой вратарь вошёл в историю турнира как второй самый юный вратарь, сумевший парировать 11-метровый удар.

Калмурза сделал это в возрасте 18 лет и 95 дней - моложе в Лиге чемпионов справлялся с пенальти только Миле Свилар, который в 2017 году, выступая за "Бенфику", совершил подобное достижение в 18 лет и 65 дней. Сейчас Свилар защищает ворота "Ромы".

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝟒-𝟏 𝐊𝐚𝐢𝐫𝐚𝐭



The Champions League debutants from Kazakhstan were beaten in Lisbon, though at 18 years and 95 days, Kairat’s Sherkhan Kalmurza became the second-youngest goalkeeper to save a penalty in UCL history (excl. shootouts).#UCL pic.twitter.com/qvBH6Cd73H — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 18, 2025

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Напомним, основной вратарь алматинцев Александр Заруцкий получил травму в первом матче раунда плей-офф против "Селтика". А, герой квалификации Темирлан Анарбеков, взявший три пенальти в послематчевой серии ответной игры с "Селтиком" получил перелом челюсти в матче КПЛ-2025 против "Актобе", который прошел 14 сентября.

