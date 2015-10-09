Выше "Галатасарая" и "Аталанты": какое место "Кайрат" занимает в Лиге чемпионов

Стало известно место "Кайрата" по итогам первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинцы в первом туре играли на выезде против португальского "Спортинга". Дебютная игра общего этапа Лиги чемпионов завершилась поражением "Кайрата" со счетом 4:1.
Таким образом, алматинцы делят 33-34 место с французским "Монако", который с таким же счетом уступил сопернику "Кайрата" бельгийскому "Брюгге".
Алматинцы располагаются выше турецкого "Галатасарая" и итальянской "Аталанты", которая замыкает таблицу общего этапа.
"Галатасарай" разгромно уступил на выезде немецкому "Айтрахту" (5:1), а "Аталанта" со счетом 4:0 проиграла действующему победителю Лиги чемпионов французскому ПСЖ.
Топ-10 Лиги чемпионов после первого тура общего этапа:
- "Айнтрахт" (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Юнион" (Бельгия)
- "Бавария" (Германия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Интер" (Италия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Карабах" (Азербайджан)
В следующем туре "Кайрат" примет на своем поле мадридский "Реал". Игра пройдет 30 сентября в Алматы.
