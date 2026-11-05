В ночь с 4 на 5 ноября прошла вторая половина матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Vesti.kz в традиционном обзоре рассказывают о событиях игрового дня и результатах встреч главного еврокубка.

АЕК — "Реал" — 2:3

Мадридский "Реал" совершил волевой камбэк в гостях у афинского АЕКа. Греческая команда дважды выходила вперёд — на 12-й и 75-й минутах, однако голы Джуда Беллингема (32-я минута), Килиана Мбаппе (78-я) и Федерико Вальверде (90+2) принесли "сливочным" победу со счётом 3:2. В компенсированное время хозяева также остались в меньшинстве: на 95-й минуте судья удалил одного из футболистов АЕКа.

"Фенербахче" — "Ливерпуль" — 3:2

Главную сенсацию игрового дня преподнёс стамбульский "Фенербахче", который на своём поле обыграл английский "Ливерпуль". В составе турецкого клуба отличились Мейсон Гринвуд, Арчи Браун и Ведат Мурики. За мерсисайдцев забили Трей Ньони и Александр Исак, однако их усилий оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

"Боруссия" Дортмунд — "Реал Бетис" — 2:1

Дортмундская "Боруссия" нанесла севильскому "Бетису" первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Фабио Силва открыл счёт на 49-й минуте, а на 67-й Айтор Руйбаль восстановил равновесие. Победу немецкой команде принёс Константинос Каретсас, забивший на 72-й минуте.

"Викинг" — "Сабах" — 4:1

Норвежский "Викинг" уверенно обыграл азербайджанский "Сабах". Гости первыми вышли вперёд, забив уже на 11-й минуте, однако хозяева сумели переломить ход встречи и отличились по ходу обоих таймов. На 78-й минуте "Сабах" остался в меньшинстве, после чего пропустил ещё два мяча в концовке — итоговый счёт 4:1.

"Ланс" — "Комо" — 1:9

Самый крупный результат игрового дня был зафиксирован во Франции. "Комо" Сеска Фабрегаса разгромил "Ланс" на его поле со счётом 9:1, забив три мяча в первом тайме и ещё шесть после перерыва. Главным героем встречи стал греческий нападающий Анастасиос Дувикас, оформивший хет-трик.

"Порту" — "Наполи" — 4:1

"Порту" добился крупной победы над итальянским "Наполи". Ян Беднарек вывел хозяев вперёд уже на 11-й минуте, но на 43-й Скотт Мактоминей сравнял счёт. Во втором тайме португальцы забили ещё трижды: отличились Габри Вейга (72-я минута), Якуб Кивиор (80-я) и Саму, реализовавший пенальти на 89-й. Незадолго до этого, на 88-й минуте, "Наполи" остался вдесятером.

ПСВ — "Брюгге" — 1:2

"Брюгге" увёз победу над ПСВ из Эйндховена (Нидерланды). Николо Трезольди открыл счёт на 25-й минуте, а на 54-й Кодаи Сано восстановил равновесие. Решающий мяч на 65-й минуте забил Карлос Форбс, принёсший бельгийскому клубу победу со счётом 2:1.

"РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити" — 2:3

Английский "Манчестер Сити" одержал победу в гостях у немецкого "РБ Лейпциг". "Горожане" вышли вперёд благодаря автоголу Кастелло Лукеба на 37-й минуте, а на 49-й Ридле Баку сравнял счёт. После гола Энцо Фернандеса на 58-й минуте Антонио Нуса вновь восстановил равновесие, но последнее слово осталось за гостями: на 78-й минуте Эрлинг Холанд забил победный мяч — 3:2.

"Славия" Прага — "Арсенал" — 1:2

Лондонский "Арсенал" добился победы на выезде над пражской "Славией". Нони Мадуэке открыл счёт на 9-й минуте, а Виктор Дьёкереш на 38-й увеличил преимущество "канониров". Хозяева сумели отыграть один мяч лишь в самой концовке: Виктор Новак отличился на 90-й минуте, но спасти встречу пражской команде не удалось.

С результатами первого игрового дня 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться по ссылке ниже.

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