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Дубли Батракова и Рафиньи, 6:0 от ПСЖ и камбэк МЮ: как сыграли в Лиге чемпионов

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Дубли Батракова и Рафиньи, 6:0 от ПСЖ и камбэк МЮ: как сыграли в Лиге чемпионов Рафинья. Depositphotos/mrogowski_photography©

Прошли девять матчей четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

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Прошли девять матчей четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

Турецкий "Галатасарай" победил дома немецкий "Штутгарт" - 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме, из авторами стал российский полузащитник Алексей Батраков на 12-й и 15-й минутах.

Украинский "Шахтёр" уступил португальскому "Спортингу" в Лондоне - 0:1. Гол Иссы Думбии на 59-й минуте оказался единственным во встрече.

Каталонская "Барселона" уверенно разобралась дома с английской "Астон Виллой" - 3:0. Сначала Ламин Ямаль вывел хозяев вперёд на 7-й минуте. Затем отличился Рафинья, оформивший дубль на 52-й и 64-й минутах соответственно.

Мадридский "Атлетико" не устоял в родных стенах перед мюнхенской "Баварией". "Матрасники" оба мяча пропустили после перерыва после точных ударов Леннарта Карла и Конрада Лаймера на 54-й и 74-й минутах соответственно.

Испанский "Вильярреал" был разбит перед своей публикой французским "Пари Сен-Жермен" - 0:6. Игра была сделана в первом тайме, когда парижане забили четыре гола усилиями Жоау Невеша (9-я минута), Дезире Дуэ (12-я), Сенни Маюлю (13-я) и Фабиана Руиса (17-я). После перерыва Фабиан Руис (50-я) оформил дубль, а Давид Боли (78-я) поставил точку в матче.

Английский "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над итальянской "Ромой" на "Олд Траффорд" - 3:2. Подопечные Майкла Кэррика уступали 0:2, но впоследствии сумели не только отыграться, но и сотворить камбэк. У гостей отличились Матиас Суле (11-я) и Дониэлл Мален (17-я, с пенальти). У хозяев - Бруну Фернандеш (58-я, с пенальти) и Матеус Кунья (83-я, 86-я), занёсший в свой актив дубль.

Нидерландский "Фейеноорд" капитулировал при своих болельщиках перед итальянским "Интером" - 0:3. Точным ударами отметились Ян Биссек (8-я), Франческо Эспозито (34-я) и Петр Зелиньски (54-я).

Норвежский "Буде-Глимт" и французский "Лилль" не смогли выявить сильнейшего -  0:0.

Австрийский ЛАСК разгромил дома словацкий "Слован" - 4:0. Сначала дубль оформил Каспер Йоргенсен (19-я, 37-я), а затем успех закрепили Роберт Любичич (44-я) и Самуэль Адениран (48-я).

4 ноября и в ночь на 5-е сыграют:

• "Фенербахче" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия);
• АЕК (Греция) - "Реал" Мадрид (Испания);
• "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия);
• "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан);
• "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Бетис" (Испания);
• "Порту" (Португалия) - "Наполи" (Италия);
• "Ланс" (Франция) - "Комо" (Италия);
• ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия);
• "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия).

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
3 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
4 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
5 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
6 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
7 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
8 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
9 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
10 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
11 Комо 3 2 0 1 10-5 6
12 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
13 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
14 Интер 4 2 0 2 8-6 6
15 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
16 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Рома 4 1 1 2 10-8 4
20 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
21 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
22 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
23 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
24 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
27 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
28 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
29 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
30 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Лига чемпионов 2026/27   •   Португалия, Порто   •   Тур 4, мужчины
5 ноября 01:00   •   не начат
Порту
Порту
(Порто)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
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