Дубли Батракова и Рафиньи, 6:0 от ПСЖ и камбэк МЮ: как сыграли в Лиге чемпионов

Прошли девять матчей четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

Турецкий "Галатасарай" победил дома немецкий "Штутгарт" - 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме, из авторами стал российский полузащитник Алексей Батраков на 12-й и 15-й минутах.

Украинский "Шахтёр" уступил португальскому "Спортингу" в Лондоне - 0:1. Гол Иссы Думбии на 59-й минуте оказался единственным во встрече.

Каталонская "Барселона" уверенно разобралась дома с английской "Астон Виллой" - 3:0. Сначала Ламин Ямаль вывел хозяев вперёд на 7-й минуте. Затем отличился Рафинья, оформивший дубль на 52-й и 64-й минутах соответственно.

Мадридский "Атлетико" не устоял в родных стенах перед мюнхенской "Баварией". "Матрасники" оба мяча пропустили после перерыва после точных ударов Леннарта Карла и Конрада Лаймера на 54-й и 74-й минутах соответственно.

Испанский "Вильярреал" был разбит перед своей публикой французским "Пари Сен-Жермен" - 0:6. Игра была сделана в первом тайме, когда парижане забили четыре гола усилиями Жоау Невеша (9-я минута), Дезире Дуэ (12-я), Сенни Маюлю (13-я) и Фабиана Руиса (17-я). После перерыва Фабиан Руис (50-я) оформил дубль, а Давид Боли (78-я) поставил точку в матче.

Английский "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над итальянской "Ромой" на "Олд Траффорд" - 3:2. Подопечные Майкла Кэррика уступали 0:2, но впоследствии сумели не только отыграться, но и сотворить камбэк. У гостей отличились Матиас Суле (11-я) и Дониэлл Мален (17-я, с пенальти). У хозяев - Бруну Фернандеш (58-я, с пенальти) и Матеус Кунья (83-я, 86-я), занёсший в свой актив дубль.

Нидерландский "Фейеноорд" капитулировал при своих болельщиках перед итальянским "Интером" - 0:3. Точным ударами отметились Ян Биссек (8-я), Франческо Эспозито (34-я) и Петр Зелиньски (54-я).

Норвежский "Буде-Глимт" и французский "Лилль" не смогли выявить сильнейшего - 0:0.

Австрийский ЛАСК разгромил дома словацкий "Слован" - 4:0. Сначала дубль оформил Каспер Йоргенсен (19-я, 37-я), а затем успех закрепили Роберт Любичич (44-я) и Самуэль Адениран (48-я).

4 ноября и в ночь на 5-е сыграют:

• "Фенербахче" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия);

• АЕК (Греция) - "Реал" Мадрид (Испания);

• "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия);

• "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан);

• "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Бетис" (Испания);

• "Порту" (Португалия) - "Наполи" (Италия);

• "Ланс" (Франция) - "Комо" (Италия);

• ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия);

• "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия).

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