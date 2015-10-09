Моуринью решил судьбу Винисиуса в "Реале"

Мадридский "Реал" объявил заявку на выездной матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа, сообщают Vesti.kz.

Винисиус, Мбаппе и Вальверде в заявке "Реала"

Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью рассчитывает на большинство ведущих футболистов команды.

В список вошли бразильский вингер Винисиус Жуниор, французский форвард Килиан Мбаппе, уругвайский капитан "королевского клуба" Федерико Вальверде и другие лидеры "сливочных".

Заявка "Реала" на матч с АЕКом

Вратари:

Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Местре.

Защитники:

Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнольд, Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис.

Полузащитники:

Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Питарч, Мартинес.

Нападающие:

Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

"Реал" идёт без потери очков

После трёх туров общего этапа мадридцы набрали девять очков и занимают место среди лидеров турнира. АЕК, в свою очередь, имеет в активе три балла.

Матч четвёртого тура между АЕКом и "Реалом" состоится 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

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