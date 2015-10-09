"Барселона" решила зимой купить дорогостоящего новичка "Арсенала"

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность подписания защитника лондонского "Арсенала" и сборной Эквадора Пьеро Инкапье, передают Vesti.kz.

Деку связался с представителями Инкапье

По информации Diario SPORT, спортивный директор каталонского клуба Деку уже провёл предварительные контакты с окружением 24-летнего футболиста, чтобы обсудить возможный переход в зимнее трансферное окно.

Однако осуществить сделку будет непросто. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не заинтересован в расставании с эквадорцем в январе и рассчитывает сохранить защитника в составе.

Пьеро Инкапье Фото: Depositphotos/[email protected]

Инкапье пока редко выходит на поле

В прошлом сезоне Инкапье выступал за лондонцев на правах аренды из немецкого "Байера". Минувшим летом "Арсенал" выкупил права на футболиста за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 256 минут. При этом в рамках английской премьер-лиги (АПЛ) на его счету лишь 46 минут игрового времени.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Инкапье составляет 50 миллионов евро.

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