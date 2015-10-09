"Арсенал" выиграл матч Лиги чемпионов с 3 голами

Лондонский "Арсенал" одержал победу над чешской "Славией" в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Англичане забили два мяча, а соперник сумел ответить лишь одним голом в концовке встречи.

Счёт на девятой минуте открыл Чуквунонсо Мадуэке, выведя "канониров" вперёд. Перед самым перерывом, на 38-й минуте, Виктор Дьёкереш увеличил преимущество лондонцев.

"Славия" смогла сократить отставание лишь на 90-й минуте - отличился Виктор Новак. Однако спасти матч чешской команде не удалось.

После этой встречи "Славия" с одним очком занимает 34-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Арсенал" набрал десять баллов и располагается на третьей строчке.

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