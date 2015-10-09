"Ливерпуль" дважды вёл в счёте, но проиграл в Лиге чемпионов

Стамбульский "Фенербахче" одержал волевую победу над английским "Ливерпулем" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Турецкая команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, а в концовке сумела забить решающий мяч и завершить игру в свою пользу.

Гости открыли счёт на 25-й минуте: отличился молодой полузащитник Трейморис Ньони. Однако стамбульцы быстро ответили - уже на 29-й минуте Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие.

Во втором тайме английская команда вновь вышла вперёд. На 69-й минуте Александер Исак отправил мяч в сетку после передачи Коди Гакпо.

Но концовка осталась за "Фенербахче". На 73-й минуте защитник Арчи Браун сравнял счёт, а спустя шесть минут выступил уже в роли ассистента. Его передачу точным ударом завершил Ведат Мурики, который принёс турецкому клубу победу.

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