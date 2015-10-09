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Лига чемпионов
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Гол Холанда решил исход матча Лиги чемпионов

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Гол Холанда решил исход матча Лиги чемпионов ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" одержал непростую победу над немецким "РБ Лейпциг" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" одержал непростую победу над немецким "РБ Лейпциг" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команды устроили результативную перестрелку с пятью голами, а судьбу встречи решил точный удар Эрлинга Холанда во втором тайме.

На 37-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитника Кастелло Люкебы. Однако после перерыва "Манчестер Сити" быстро восстановил равновесие: на 49-й минуте отличился Ридле Баку.

На 58-й минуте Энцо Фернандес вывел английский клуб вперёд, но уже через три минуты Антонио Нуса вновь сравнял счёт. Развязка наступила на 78-й минуте, когда Эрлинг Холанд забил третий мяч гостей и принёс своей команде победу - 3:2.

После этой встречи "РБ Лейпциг" с тремя очками занимает 29-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" набрал девять баллов и располагается на седьмой строчке.

В пятом туре, который состоится 24 ноября, немецкий клуб сыграет с "Лансом", а команда Энцо Марески встретится с "Наполи".

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 19:30   •   не начат
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Боруссия-09 Д
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