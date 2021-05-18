Казахстанский клуб "Барыс" подписал только одного официального новичка-легионера и расстался с группой игроков из сборной Казахстана в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О последних изменениях в составе - в материале корреспондента Vesti.kz.

Шведский защитник Эрик Мартинссон стал первым игроком, которого столичный клуб пригласил для усиления команды. Легионер стал четвертым официальным хоккеистом обороны - еще только у трех защитников есть действующие контракты.

Вратари:

1. Йони Ортио (подписал новый контракт)

2. Хенрик Карлссон (контракт истек и игрок покинул клуб)

3. Сергей Кудрявцев (контракт истек и игрок покинул клуб)

4. Денис Каратаев (действующий контракт)

Можно ожидать, что к Карлссону и Каратаеву присоединится еще пара вратарей. Будет ли это легионер или кто-то из игроков сборной Казахстана, пока неизвестно.

Защитники:

1. Даррен Диц (действующий контракт)

2. Егор Шалапов (действующий контракт)

3. Самат Данияр (подписал новый контракт)

4. Валерий Орехов (получил предложение, но еще не принял решение)

5. Никита Клещенко (получил предложение, но еще не принял решение)

6. Виктор Сведберг (контракт истек и игрок может уйти - предположительно в ЦСКА)

7. Леонид Метальников (контракт истек и игрок покинул клуб)

8. Джесси Блэкер (контракт истек - перешел в "Автомобилист")

9. Алекс Линтуниеми (контракт истек и игрок покинул клуб)

10. Диллон Хетерингтон (контракт истек и игрок покинул клуб)

11. Алексей Маклюков (контракт истек - перешел в "Металлург")

Помимо двух голкиперов, из "Барыса" ушли пять игроков защиты. Еще трое могут сделать это в ближайшее время. Предположим, что казахстанцам придется найти пять-семь хоккеистов в оборону.

Нападающие:

1. Никита Михайлис (действующий контракт)

2. Роман Старченко (действующий контракт)

3. Аркадий Шестаков (действующий контракт)

4. Захар Пархоменко (подписал новый контракт)

5. Егор Петухов (подписал новый контракт)

6. Алихан Асетов (подписал новый контракт)

7. Якоб Лилья (подписал новый контракт)

8. Кертис Волк (подписал новый контракт)

9. Антон Сагадеев (получил предложение, но еще не принял решение)

10. Дмитрий Гурков (получил предложение, но еще не принял решение)

11. Максим Мусоров (получил предложение, но еще не принял решение)

12. Фил Варон (контракт истек, но клуб не попрощался)

13. Мэтт Фрэттин (контракт истек, но клуб не попрощался)

14. Линус Виделль (контракт истек - перешел в "Юргорден")

15. Кирилл Панюков (контракт истек - перешел "Ак Барс")

16. Дмитрий Шевченко (контракт истек - перешел в "Авангард")

17. Павел Акользин (контракт истек - перешел в "Металлург")

В атаке "Барыс" сохранил практически всех ярких казахстанских игроков, помимо Панюкова. Остался в команде и первый снайпер прошлого сезона Лилья, а вот два силовых форварда и несколько легионеров практически ушли из команды.

Таким образом, потерь в "Барысе" намного больше, чем приобретений. Скорее всего, вслед за шведским защитником ожидаем "на подпись" еще нескольких легионеров и новую группу игроков под сборную Казахстана.

Из 32 игроков "Барыса" прошлого сезона столичный клуб практически расстался с 19 хоккеистами (с кем-то - окончательно). На контракте с клубом 13 игроков плюс один новичок - ждем новых соглашений и исполнителей.

КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов на новый сезон

Добавим, ранее объявили о подробностях розыгрыша нового сезона в КХЛ, а игроки "Барыса" сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в Латвии. Первая игра 22 мая - против хозяев турнира.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!