КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов на новый сезон

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило структуру проведения чемпионата на сезон-2021/2022. На первом этапе команды проведут по 56 матчей - по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года. В рамках регулярного чемпионата также предусмотрен перерыв на Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.

В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи с увеличением количества участников чемпионата до 24*, внесены следующие изменения при распределении команд по дивизионам и конференциям. Команда "Торпедо" переведена в дивизион Боброва Западной конференции, "Северсталь" перешла в дивизион Тарасова, "Адмирал" в случае возвращения займет место в дивизионе Чернышева, а "Куньлунь Ред Стар" отправлен в дивизион Харламова.

*"Адмирал" принят в состав участников и будет допущен к участию в сезоне-2021/22 при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

Западная конференция

Дивизион Боброва: СКА (Санкт-Петербург), "Йокерит" (Хельсинки), "Спартак" (Москва), "Торпедо" (Нижегородская область), "Витязь" (Московская область), "Сочи" (Сочи);

Дивизион Тарасова: ЦСКА (Москва), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Северсталь" (Череповец), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Рига).

Восточная конференция

Дивизион Харламова: "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Металлург" (Магнитогорск), "Трактор" (Челябинск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин);

Дивизион Чернышева: "Авангард" (Омск), "Барыс" (Нур-Султан), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), "Амур" (Хабаровск), "Адмирал" (Владивосток).

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