Казанский "Ак Барс" досрочно вышел в плей-офф КХЛ после гостевой победы над питерским СКА, став третьей командой от Восточной конференции в Кубке Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

"Ак Барс", за который выступает казахстанский форвард Кирилл Панюков (8+3), набрал 66 очков и стал недосягаемым для "аутсайдеров" в борьбе за выход во второй этап турнира.

"Барыс", который также выступает на "Востоке", набрал 48 очков и имеет хорошие шансы опередить конкурентов за попадание в топ-8. Ранее досрочно места в Кубке Гагарина заняли челябинский "Трактор" и "Металлург" из Магнитогорска.

В составе последних выступают еще два игрока сборной Казахстана - защитник Алексей Маклюков (1+6) и форвард Павел Акользин (4+5).

Добавим, что "Барыс" с "Ак Барсом" должны были встретиться в Нур-Султане 17 января, но матч перенесли в Казань. Не сыграли казахстанцы гостевой матч с "Торпедо".

"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ, или как разыграют последние места в Кубке Гагарина

Помимо игр с "Торпедо" и "Ак Барсом", казахстанцам предстоят еще два матча на выезде - с "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января). Также КХЛ приняла решение о продолжении игр в регулярном чемпионате, хоть рассматриваются и альтернативные варианты развития событий.