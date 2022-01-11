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Определено место проведения домашнего матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ

Определено место проведения домашнего матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ
©ХК "Ак Барс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Стало известно, где пройдет домашний матч "Барыса" с "Ак Барсом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба "Ак Барса", встреча пройдет 17 января в Казани на льду "Татнефть Арены". Игра начнется в 19:00 по местному времени.

Решение о переносе игры на территорию России принято КХЛ. Причина - введение в столице Казахстана режима чрезвычайного положения.

Напомним, что "Ак Барс" с 64 очками занимает третье место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 48 баллами располагается на восьмой строчке.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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