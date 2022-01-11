Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матч "Барыса" в Нижнем Новгороде с "Торпедо", сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Встреча должна была начаться в 22:00 по столичному времени, но россияне неудачно сдали тесты на COVID-19.

"По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей "Торпедо" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матчи № 573 "Торпедо" - "Барыс" и № 585 "Торпедо" - "Куньлунь Ред Стар", запланированные на 11 и 13 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно," - информирует "Барыс".

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Ранее было предположено, что сезон в КХЛ могут завершить досрочно или приостановить, но позже был получен официальный ответ. "Барыс" продолжит выездную серию - сыграет с "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).