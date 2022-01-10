Сезон КХЛ с участием "Барыса" могут остановить

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), в которой выступает ХК "Барыс", может объявить о паузе в регулярном чемпионате. Об этом на своем телеграм-канале написал журналист Алексей Шевченко.

Причиной является распространение коронавируса в командах. На сегодня в лиге перенесены уже 12 матчей.

"Вероятно, завтра чемпионат КХЛ встает на паузу до особого распоряжения", - написал Шевченко.

Напомним, что "Барыс" из-за ситуации в Казахстане отправился в длительное турне по России. Команде предстоит сыграть там еще пять матчей. На последнюю игру подопечные Юрия Михайлиса прилетели всего за 2,5 часа, но одержали победу.