Будет ли остановлен чемпионат с участием "Барыса"? КХЛ вынесла решение

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сегодня, 10 января, провела оперативное совещание по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22. Как сообщается на сайте организации, турнир приостановлен не будет.

В частности, было принято решение об отмене матча "Авангард" - "Салават Юлаев", который должен был состояться 12 января 2022 года ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе.

Отмечается, что о возможности проведения позднее всех отмененных игр Лига примет решение дополнительно.

Пока что матчи клубов, в которых есть угроза массового заражения, будут отменяться с возможностью их проведения позднее. Клубы же типа "Барыса", где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Завтра, 11 января, КХЛ проведет совещание с представителями клубов, где обсудит возможные сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.