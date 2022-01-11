"Барыс" понес потерю перед матчем КХЛ с "Торпедо"

Канадский форвард Коди Куник может вернуться в состав "Барыса" после травмы, а казахстанец Кирилл Савицкий выбыл из строя, информирует пресс-служба столичного клуба.

Сегодня, 11 января, казахстанская команда сыграет в Нижнем Новгороде с конкурентом из Западной конференции - с "Торпедо". Канадец не играл с 23 декабря, когда его травмировали в матче с "Ак Барсом".

"Казахстанцам в предстоящем матче точно не поможет Кирилл Савицкий. Под вопросом остается участие Коди Куника, который завершает курс восстановления после травмы", - сообщает "Барыс".

Добавим, что соперники встречались в ноябре в Нур-Султане, а победу одержали хозяева льда (4:2). "Барыс" с 48 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Торпедо" с 49 - девятое на "Западе".

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