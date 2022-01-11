КХЛ приняла решение по поводу продолжения чемпионата с участием "Барыса"

Лига провела внеплановое совещание с руководителями клубов КХЛ по вопросам проведения чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его итогам принято решение о продолжении "регулярки".

"Сегодня мы встретились со всеми руководителями клубов и представителями ФХР. Вы знаете, что многие клубы сидят на карантине, и эта тенденция продолжается. Прирост в 127 человек за последнюю неделю, такого еще не было. Появились клубы, где болеют игроки всей системы. Но все клубы хотят доиграть сезон.

Сегодня думали, как продолжать чемпионат, выслушали позицию клубов. Склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной и спортивной борьбе. Договорились о том, что сделаем некий опрос по клубам. Будем дальше вести обсуждение. На данный момент принято решение, что благополучные по здоровью клубы будут продолжать играть", - приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова "Хоккей без зрителей".

Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.

Напомним, ранее КХЛ отменила матч "Барыса" против "Торпедо", который должен был состояться 11 января в Нижнем Новгороде. Хоккеисты российского клуба сдали положительные ПЦР-тесты. 13-го числа подопечные Юрия Михайлиса сыграют на выезде с "Витязем".

Определено место проведения домашнего матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ