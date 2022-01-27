Среди всех казахстанских клубов "Тобол" ведет комплектование состава с хирургической точностью и пока их решения на рынке практически не вызывают вопросов. Корреспондент Vesti.kz проанализировал кадровый процесс в костанайском клубе.

Начнем с тех, кого "Тобол" отпустил. Прежде всего, тут выделяется фигура капитана Азата Нургалиева. Болельщики клуба протестовали по этому решению, но со спортивной точки зрения "Тобол" понять можно - Нургалиев был важным человеком в раздевалке, но в силу возраста стабильности на поле ему не хватало.

Уход легионеров в лице Тони Сильвы, Жереми Манзорро и Элгуджи Лобжанидзе, опять же, логичен, никто из них не убедил в прошлом сезоне. Да, они были полезными игроками ротации, но в больших матчах КПЛ и в еврокубках их влияние было минимальным.

Казахстанцы Егор Цуприков и Султан Абилгазы вряд ли могли рассчитывать на большое количество игрового времени, поэтому и здесь шаг с расставанием абсолютно обоснованный.

Трансферы на вход у "Тобола" не менее точечные. Равноценная замена Александру Мокину была необходима, ведь не будем забывать, что вратарю уже 40 лет. Приход Дмитрия Непогодова этот вопрос решил.

Также "Тобол" оперативно сориентировался в ситуации с Жарко Томашевичем. "Астана" на удивление легко рассталась с черногорским защитником, чем воспользовались костанайцы, которые укрепили оборону и, возможно, таким образом решили проблему с левым защитником. Как известно, Руслан Валиуллин пока вне игры и теперь там может сыграть Алекса Аманович - для македонца это знакомая позиция.

Еще одно усиление "Тобола", которое подтверждено официально, - это Айбар Жаксылыков. Относительно молодой, современный и прогрессирующий игрок сборной Казахстана - это именно то, что нужно клубу в качестве второго выбора на позицию форварда.

Возможно, в ближайшее время "Тобол" также объявит о трансфере Владислава Васильева и тем самым укрепит линию полузащиты.

При таком раскладе команда Александр Москаленко может спокойно стартовать в чемпионате. У "Тобола" очень крепкий и сбалансированный состав, где на каждой позиции либо качественные легионеры, либо игроки основной обоймы сборной Казахстана.

Безусловно, летом "Тобол" может совершить еще несколько трансферов перед Лигой чемпионов, дабы удлинить скамейку и повысить конкуренцию, но на весеннюю часть сезона такой подбор игроков должен обеспечить клубу лидерство в турнирной таблице чемпионата Казахстана и защиту титула.