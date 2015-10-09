Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:07
 

Топ-клуб Казахстана договорился о контракте с экс-игроком "Болоньи"

  Комментарии

Поделиться
Топ-клуб Казахстана договорился о контракте с экс-игроком "Болоньи" Пап-Альюн Ндиайе. ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" достиг договорённости о продлении контракта с 27-летним защитником Пап-Альюном Ндиайе, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Костанайский "Тобол" достиг договорённости о продлении контракта с 27-летним защитником Пап-Альюном Ндиайе, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Ндиайе присоединился к "Тоболу" в начале 2024 года. Ранее он выступал в чемпионатах Италии и Австрии, защищая цвета "Болоньи" и "Альтаха". С момента перехода защитник стал важной частью оборонительных построений команды и провёл за костанайцев 55 матчей во всех турнирах.

За это время Пап-Альюн Ндиайе успел внести весомый вклад в трофейные успехи клуба — вместе с "Тоболом" он стал обладателем Кубка Казахстана и Суперкубка страны, подтвердив свой статус одного из ключевых игроков команды.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость французского защитника составляет 500 тысяч евро (296,8 миллиона тенге).

Напомним, по итогам минувшего сезона "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны. Эти результаты позволили костанайскому клубу получить путёвку в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, где команда рассчитывает усилить свои позиции за счёт сохранения костяка состава.

Раскроют нового таланта? "Тобол" не сможет заменить Чеснокова, но перестроит команду

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 22:00   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Кальяри
Кальяри
(Кальяри)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Кальяри
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!