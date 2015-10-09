Топ-клуб Казахстана договорился о контракте с экс-игроком "Болоньи"

Костанайский "Тобол" достиг договорённости о продлении контракта с 27-летним защитником Пап-Альюном Ндиайе, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Ндиайе присоединился к "Тоболу" в начале 2024 года. Ранее он выступал в чемпионатах Италии и Австрии, защищая цвета "Болоньи" и "Альтаха". С момента перехода защитник стал важной частью оборонительных построений команды и провёл за костанайцев 55 матчей во всех турнирах.

За это время Пап-Альюн Ндиайе успел внести весомый вклад в трофейные успехи клуба — вместе с "Тоболом" он стал обладателем Кубка Казахстана и Суперкубка страны, подтвердив свой статус одного из ключевых игроков команды.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость французского защитника составляет 500 тысяч евро (296,8 миллиона тенге).

Напомним, по итогам минувшего сезона "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны. Эти результаты позволили костанайскому клубу получить путёвку в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, где команда рассчитывает усилить свои позиции за счёт сохранения костяка состава.

