Девять казахстанских футболистов набрали как минимум десять результативных действий по системе "гол+пас" в завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их статистике и отмечает, что многих из них не вызвали на ноябрьские матчи сборной Казахстана в Лиге наций.

Самым результативным игроком среди всех футболистов КПЛ стал бразильский форвард "Кайрата" Эдмилсон, набравший 17 очков - десять голов и семь ассистов. В топ-3 также норвежский нападающий "Ордабасы" Бьорн Йонсен (14+2), который стал лучшим голеадором первенства, а также испанец из "Кайрата" Марк Гуаль (12+4). Причём эти два футболиста оказались в КПЛ только летом, посреди сезона.





Самые результативные казахстанцы в КПЛ-2026

Девять казахстанцев оказались в списке топ-20, набрав двузначное количество голов и ассистов в сумме.

36-летний полузащитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола (все - с пенальти) и сделал семь голевых передач. Даже в таком возрасте он остаётся важным звеном в игре костанайцев. По этой причине клуб хочет сохранить хавбека и на следующий год.





27-летний нападающий повторил личный рекорд результативности за сезон в КПЛ - в 2023 году он уже выдавал похожие цифры в "Мактаарале" (8+2). В этот раз соотношение голов и ассистов более равное - шесть мячей (один - с пенальти) и четыре голевых паса в 29 встречах. В составе родной "Астаны" это лучший сезон в его карьере.





Для 25-летнего нападающего это с отрывом лучший сезон в карьере. Если с 2022 по 2025 годы он в КПЛ забил шесть голов и сделал один ассист, то только в КПЛ-2026 на его счету семь голов и три ассиста, причём пенальти он ни разу не бил. Всего он провёл 26 матчей в этом первенстве.





33-летний нападающий сыграл в этом сезоне в 27 матчах КПЛ, но только шесть раз выходил в стартовом составе. Поэтому в сумме он не наиграл даже тысячу минут, зато выдал статистику 10+1, трижды забив с пенальти.





33-летний полузащитник стал лучшим ассистентом чемпионата с девятью голевыми пасами, а ещё прибавил к этому три гола (один - с пенальти). Всего Исламхан сыграл в 29 матчах. Это его самый яркий сезон за семь лет. Последний раз он выдавал цифры лучше ещё до дисквалификации из-за допинга.





29-летний полузащитник стал одним из самых ярких игроков сезона. Он помог "Окжетпесу" финишировать в топ-4, забив четыре гола и сделав восемь ассистов (пенальти не бил) в 29 матчах. В КПЛ он никогда в карьере не выдавал похожие цифры раньше, а нечто подобное было только в чемпионате Беларуси в 2020 и 2021 годах.





Одно из главных открытий сезона - 19-летний полузащитник шымкентцев Амир. В 28 матчах КПЛ он записал в актив восемь голов и пять результативных передач. Пенальти не бил. Космическая статистика для перспективного игрока, который до этого сезона никогда не забивал на уровне КПЛ.





28-летний форвард в этом сезоне провёл 28 матчей в чемпионате. На его счету десять голов (один - с пенальти) и три голевых паса. В КПЛ только один сезон был у него лучше - в 2021 году выдавал 12+2 в "Кайрате". Несмотря на большой объём критики, Шушеначеву удалось показать неплохие цифры.





Четвёртым по результативности среди всех игроков КПЛ и первым среди казахстанцев стал 26-летний вингер Астанов. А ведь в конце сезона у него была серия из пяти матчей, когда он не появлялся в стартовом составе шымкентцев. В сумме Эльхан в 27 матчах забил девять голов (три - с пенальти) и сделал шесть ассистов. По цифрам в этом сезоне он показал результат лучше, чем в 2022 году, когда о нём впервые заговорили так громко. Четыре года назад он выдавал статистику 7+6 в КПЛ.





Большинство из них не вызвали в сборную Казахстана

Как ни парадоксально, но быть одним из самых лучших в КПЛ - не гарантия того, что тебя вызовут в сборную. На ноябрьские матчи Лиги наций против Молдовы и Словакии, которые пройдут 13 и 16 ноября, тренерский штаб во главе с Джоном ван'т Схипом вызвал только четверых из них - Каримова, Исламхана, Васильева и Амира.

Тагыберген завершил международную карьеру ещё в прошлом году, а Муртазаев за последние четыре года вызывался в национальную команду только один раз - летом этого года. Но не более того.

Что касается Басманова, Шушеначева и Астанова, то они были в составе команды в сентябрьских и октябрьских играх, и каждый из них провёл по меньшей мере три матча из четырёх. Однако ни один из них не отметился результативными действиями. В итоге в этот раз ван'т Схип решил их не вызывать.

С начала октября в КПЛ у Астанова один гол в четырёх матчах, у Басманова - 1+1 в четырёх встречах, а у Шушеначева 2+1 в трёх играх.



Напомним, что сезон в казахстанском футболе завершится 7 ноября в Туркестане - в финале Кубка Казахстана сыграют новоиспечённые чемпионы премьер-лиги "Ордабасы" и команда, вылетевшая в первую лигу с последнего места "Кайсар".

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