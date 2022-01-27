"Тобол" сообщил о продлении контрактов с лидерами и уходе ряда игроков

"Тобол", находящийся на сборах в Турции, объявил о подписании новичков, а также о заключении новых контрактов с действующими лидерами команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сборы "Тобола" в Турции продлятся до 30 января. Сейчас известно о продлении контрактов с Александром Мокиным, Султаном Бусурмановым, Асхатом Тагыбергеном, Саматом Жарынбетовым, Серикжаном Мужиковым, Зораном Тошичем, Алексой Амановичем, Игорем Сергеевым, Душаном Йованчичем, Александром Марочкиным, Романом Асранкуловым, Багдатом Каировым и Рубеном Бриджидо.

Состав "Тобола" в текущее межсезонье пополнили экс-игроки "Астаны" Дмитрий Непогодов и Жарко Томашевич. Также в костанайский клуб перешел бывший футболист "Жетысу" Айбар Жаксылыков.

Что касается ушедших игроков, то чемпионы КПЛ-2021 расстались с Азатом Нургалиевым, Тони Сильвой, Султаном Абилгазы, Элгуджей Лобжанидзе, Егором Цуприковым и Жереми Манзорро.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Тобол" выступит в Лиге чемпионов.