"Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти

Костанайский "Тобол" на своем поле победил "Каспий" и поднялся в топ-4 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на счету легионера из Узбекистана Игоря Сергеева, который забил уже в дебюте встречи.

Конкуренты обменялись незабитыми пенальти: к "точке" подходили Зоран Тошич и Максат Тайкенов.

В единоличные лидеры турнира вышла "Астана", которая на своем поле разгромила "Аксу". Вничью сыграли "Туран" и "Акжайык": после автогола Дос Сантоса Рафаэля Сабиньо отличился Сергей Шустиков.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте сенсационно обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".

Еще в одном матче "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе", хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. "Кайрат" в Алматы победил "Махтаарал".

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом