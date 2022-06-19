"Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти

©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:53
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Тобол - Каспий 1:0

Голы: Сергеев, 6 (1:0) ; Тошич, 45 (2:0) ; Тайкенов, 81 (2:1)

Нереализованные: Тошич, 45 (2:0) ; Тайкенов, 81 (2:1)

Турнирная таблица

Костанайский "Тобол" на своем поле победил "Каспий" и поднялся в топ-4 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на счету легионера из Узбекистана Игоря Сергеева, который забил уже в дебюте встречи.

Конкуренты обменялись незабитыми пенальти: к "точке" подходили Зоран Тошич и Максат Тайкенов.

В единоличные лидеры турнира вышла "Астана", которая на своем поле разгромила "Аксу". Вничью сыграли "Туран" и "Акжайык": после автогола Дос Сантоса Рафаэля Сабиньо отличился Сергей Шустиков.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте сенсационно обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".

Еще в одном матче "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе", хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. "Кайрат" в Алматы победил "Махтаарал".

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Тобол ФК Каспий КПЛ Туран ФК Акжайык ФК

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Вчера 22:53
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