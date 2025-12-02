Они сменили позицию: футболисты сборной Казахстана, которые раскрылись по-новому в 2025 году

Сразу несколько футболистов сборной Казахстана в 2025 году раскрыли себя по-новому. И это не в плане достижений, а с точки зрения тактической гибкости и роли на поле. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о таких игроках.

Мы обратили внимание на тех, кто периодически или постоянно играл в этом сезоне на непривычной для себя позиции. Даже если это была вынужденная временная мера, мы всё равно включили игроков в список. Но так или иначе сюда вошли только самые яркие примеры.

Этот год стал особенным для 25-летнего Алипа, ведь именно в 2025-м он стал капитаном сборной Казахстана. Если говорить о позиции и роли на поле, то ближе к концу года Нуралы стал чаще действовать на левом фланге обороны в "Зените".

Во многом это из-за травмы капитана и основного левого защитника клуба Дугласа Сантоса. Однако Алип смотрится на бровке очень даже неплохо. В четырёх последних турах РПЛ, когда он выходил на поле на этой позиции, "Зенит" добыл три победы и один раз сыграл вничью. Причём при Нуралы команда пропустила только один гол.

"Да, в последних матчах у нас из-за травмы не было нашего капитана. Из-за этого я играл на позиции левого защитника. Главный тренер спросил, смогу ли я играть слева, я ответил, что сыграю на любой позиции, куда меня поставят. Так что, в сборной Казахстана я тоже готов сыграть на любой позиции", - рассказывал Алип в интервью нашему изданию в ноябре.

С учётом того, что в сборной уже несколько лет нет никакой альтернативы Яну Вороговскому, было бы интересно взглянуть на Алипа на этой позиции. Не исключено, что там от него пользы будет не меньше, чем в центре обороны, где хватает и других игроков, в том числе молодых.

23-летний воспитанник алматинцев точно занесёт сезон в актив, ведь он вновь стал чемпионом Казахстана, а ещё провёл исторический сезон в Лиге чемпионов. Другой важный факт для Касабулата в 2025 году - он переквалифицировался с позиции защитника на роль опорного полузащитника.

В прошлые годы Касабулата использовали только как центрального защитника или изредка правого латераля. Но начиная с сезона-2025 Рафаэль Уразбахтин стал задействовать Дамира в центре поля, в роли разрушителя.

Тренер точно знал, на что идёт, тем более он работал с Касабулатом с детских возрастов, и отлично осведомлён о сильных сторонах подопечного. Вероятно, что теперь Дамир закрепится именно в этом амплуа, и вряд ли он в полной мере вернётся в центр обороны. Тем более в сборной Казахстана он тоже начал свой путь как игрок центра поля.

У защитника красно-белых новый опыт был непродолжительным, но тоже интересным. Несколько матчей в середине сезона, ещё при тренерстве Вячеслава Левчука, Каиров провёл не на фланге обороны, и даже не в центре защиты, а в опорной зоне.

Такое вы могли видеть в майских матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в том числе в домашнем для "Актобе" противостоянии с "Кайратом" (1:2). На постоянной основе, как Касабулат, Каиров в роли опорника не задержался.

Однако это всё равно интересный опыт, тем более для 32-летнего футболиста, о котором мы не могли не рассказать в отдельности.

26-летнего футболиста болельщики хорошо знают за его скорость и умение обращаться с мячом. Почти на протяжении всей карьеры Пайруз занимал позицию на левом фланге атаки, играя вингера.

В этом сезоне в Семее он тоже нередко выходил на поле на этой позиции, но постепенно стал смещаться глубже. Так, в определённый момент сезона Андрей Карпович решил, что Жан-Али будет полезнее на позиции латераля, причём на правом фланге.

Выходит, что Пайруз переквалифицировался с более заточенной под атаку позиции вингера и стал латералем в схеме с тремя центральными защитниками, получив больше объёма работы и больше возможностей действовать с мячом. Он добавил и в оборонительных навыках, но свой минус тоже есть - в сборной задействуется схема с двумя центральными защитниками, поэтому там клубная роль Пайруза теряет актуальность.

Отметим, что для Каирова и Пайруза этот сезон уже завершён, в то время как Алип и Касабулат ещё сыграют в ближайшее время. Нуралы на этой неделе ждёт последняя игра за "Зенит" перех уходом РПЛ на зимнюю паузу, а Дамир может принять участие в декабрьской и январских играх "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Фото: КФФ (1,4,5), ФК "Зенит" (2), ФК "Кайрат" (3)©️