Шведский нападающий пополнит состав клуба КПЛ

Шведский нападающий пополнит состав футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

По данным телеграм-канала Серый CARDINAL, его имя Айдин Желькович (корни боснийские).

"Он играл в высшем дивизионе Швеции Аллсвенскан за клубы "Эргрюте" и "Вернаму". Судя по открытым источникам, его рабочая нога левая, а позиция на поле - вингер или нападающий, но может быть задействован на позиции "десятки", - пишет источник.

Отметим, что в межсезонье лучший бомбардир и ещё восемь футболистов покинули расположение "Актобе".

Между тем бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в составе "красно-белых".

"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2025 и остался без еврокубков.

