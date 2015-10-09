"Иртыш" решил увести у "Жетысу" молодого таланта

20-летний казахстанский полузащитник "Жетысу" Жансултан Мухаметханов близок к переходу в павлодарский "Иртыш", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В его услугах заинтересован Самат Смаков, который ранее тренировал "Жетысу" и в ближайшие дни должен быть официально представлен в качестве нового главного тренера "Иртыша".

В команде из Талдыкоргана Мухаметханов сыграл 17 неполных матчей и забил два гола.

Уроженец Семея свою профессиональную карьеру начинал в алматинском "Жас Кыране". Выступал за юношескую сборную Казахстана до 19 лет. В прошлом году дебютировал в составе молодёжной сборной.

Отмечается, что бывший наставник "Актобе" и "Ордабасы" Александр Седнев будет ассистентом Смакова в "Иртыше".

