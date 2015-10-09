Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 09:10
 

"Иртыш" решил увести у "Жетысу" молодого таланта

"Иртыш" решил увести у "Жетысу" молодого таланта Жансултан Мухаметханов. ©kffleague.kz

20-летний казахстанский полузащитник "Жетысу" Жансултан Мухаметханов близок к переходу в павлодарский "Иртыш", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В его услугах заинтересован Самат Смаков, который ранее тренировал "Жетысу" и в ближайшие дни должен быть официально представлен в качестве нового главного тренера "Иртыша".

В команде из Талдыкоргана Мухаметханов сыграл 17 неполных матчей и забил два гола.

Уроженец Семея свою профессиональную карьеру начинал в алматинском "Жас Кыране". Выступал за юношескую сборную Казахстана до 19 лет. В прошлом году дебютировал в составе молодёжной сборной.

Отмечается, что бывший наставник "Актобе" и "Ордабасы" Александр Седнев будет ассистентом Смакова в "Иртыше".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

