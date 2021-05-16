Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.
Павел Назаренко ("Акжайык")
Белорусский крайний защитник "Акжайыка" на 53-й минуте матча с "Кайратом" результативно подключился к атаке. Гол Назаренко принес достаточно сенсационную победу уральцам со счетом 1:0.
Каролис Лаукжемис ("Кайсар")
Литовский нападающий "Кайсара" на 27-й минуте матча с "Актобе" (1:1) открыл счет. Лаукжемис удачно сыграл на добивании. Для литовского легионера это пятый гол в чемпионате.
Тимур Мульдинов ("Кызыл-Жар")
Форвард "Кызыл-Жара" на 53-й минуте установил окончательный счет в матче с "Каспием" - 2:0. Мульдинов оказался самым расторопным в штрафной гостей. Сначала он принял мяч, а вторым касанием поразил ворота соперника.
Марин Томасов ("Астана")
Лидер "Астаны" на четвертой минуте матча с "Жетысу" в своем фирменном стиле поразил верхний угол ворот. Томасов не дал опуститься мячу на землю, точно пробив из пределов штрафной. Столичный клуб выиграл со счетом 1:0.
Бруно Алекс ("Атырау")
Полузащитник "Атырау" в матче с "Таразом" принес победу своему клубу после красивого удара в верхний угол. Бруно отличился на 49-й минуте. Этот мяч стал единственным во встрече.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
Восьмой тур. Арман Кенесов (Кайсар) - гол в ворота "Кызыл-Жара".
Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!