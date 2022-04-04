"Кайрат" в Уральске сыграл вничью с "Акжайыком" и потерял очки во втором матче подряд в КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Курбана Бердыева не смогли забить аутсайдеру турнира и после четырех туров набрали восемь очков. "Акжайык" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Виталия Приндеты.

Для "Кайрата" ничья в Уральске стала второй подряд: в третьем туре алматинцы на своем поле не смогли переиграть "Тараз" (1:1).

Лидером КПЛ-2022 остался "Каспий", который переиграл "Ордабасы" (2:1) и набрал десять очков.

Добавим, ранее "Астана" разгромила "Махтаарал". Выиграли свои матчи "Кызыл-Жар" и "Атырау", а "Актобе" с "Шахтером" сыграли вничью.

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