"Кызыл-Жар" одержал первую победу в КПЛ-2022 после трех поражений подряд

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл "Аксу" в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Нур-Султане завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:1. Футболисты "Аксу" вышли вперед благодаря голу Айбола Абикена с пенальти, но еще в первом тайме ивуарийский полузащитник Мусса Саиб Коне забил первый гол "Кызыл-Жара" в чемпионате и восстановил равновесие. А во втором тайме украинский защитник Юрий Бушман, реализовав пенальти, принес петропавловской команде первую победу в чемпионате.

"Кызыл-Жар" с тремя очками поднялся на 11-е место, а "Аксу" с четырьмя баллами располагается на девятой строчке. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в рамках четвертого тура "Каспий" обыграл "Ордабасы" и вышел в единоличные лидеры КПЛ, а "Шахтер" потерял первые очки в чемпионате. В еще одном матче "Атырау", благодаря пенальти, переиграл "Тараз". А "Астана" разгромила "Махтаарал" и одержала вторую победу подряд.

Еще два матча четвертого тура пройдут завтра, 4 апреля. В них сыграют "Акжайык" - "Кайрат" (16:00) и "Тобол" - "Туран" (19:00).

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?