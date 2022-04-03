"Шахтер" впервые потерял очки в КПЛ-2022, а Жерар Гоу не забил пенальти

"Актобе" и карагандинский "Шахтер" сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Актобе завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 78-й минуте открыл французский полузащитник "Актобе" Уго Видемон, а футболисты "Шахтера" смогли отыграться через пять минут благодаря голу Тимура Досмагамбетова.

Причем на 34-й минуте хозяева могли открыть счет с пенальти, но Жерар Гоу не смог его реализовать, попав в штангу.