"Шахтер" впервые потерял очки в КПЛ-2022, а Жерар Гоу не забил пенальти

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"Актобе" и карагандинский "Шахтер" сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Актобе завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 78-й минуте открыл французский полузащитник "Актобе" Уго Видемон, а футболисты "Шахтера" смогли отыграться через пять минут благодаря голу Тимура Досмагамбетова.
Причем на 34-й минуте хозяева могли открыть счет с пенальти, но Жерар Гоу не смог его реализовать, попав в штангу.
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