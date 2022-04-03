"Каспий" вышел в единоличные лидеры КПЛ-2022

Актауский "Каспий" обыграл шымкентский "Ордабасы" в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Актау завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче был открыт после автогола защитника "Ордабасы" Карама Султанова, но уже через две минуты белоруский нападающий шымкентцев Всеволод Садовский восстановил равновесие. Победу "Каспию" принес бразилец Руан Телеш. Причем все голы были забиты в первом тайме.

"Орадабасы" заканчивал матч в меньшинстве - на 61-й минуте красную карточку заработал украинский защитник Евгений Чаговец.

После этой победы "Каспий" набрал десять очков в четырех матчах и вышел в единоличные лидеры чемпионата Казахстана. "Ордабасы" с четырьмя баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

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