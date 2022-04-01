На Vesti.kz стартует "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур

На Vesti.kz стартует "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу. Теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель.

За победу в туре можно будет получить 5 000 тенге (для получения призов победителям нужно будет предоставить в редакцию копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке).

Начать играть можно уже сегодня, сделав прогнозы на матчи четвертого тура КПЛ-2022, которые пройдут 3 и 4 апреля. В рамках этого тура сыграют "Актобе" - "Шахтер" (3 апреля, 15:00), "Каспий" - "Ордабасы" (3 апреля, 15:00), "Тараз" - "Атырау" (3 апреля, 17:00), "Махтаарал" - "Астана" (3 апреля, 18:00), "Кызыл-Жар" - "Аксу Ак" (3 апреля, 20:00), "Акжайык" - "Кайрат" (4 апреля, 16:00) и "Тобол" - "Туран" (4 апреля, 19:00).

Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По их итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители?

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура. А общим победителем, набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

О главном призе мы расскажем более подробно в ближайшее время. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.