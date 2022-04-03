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Гол с пенальти помог "Атырау" догнать "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер"

Гол с пенальти помог "Атырау" догнать "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер"
©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 4
Тараз - Атырау 0:1

Голы: Филипович, 42 (0:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Атырау" обыграл "Тараз" в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Таразе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил хорватский полузащитник "Атырау" Андрия Филипович. На 76-й минуте гости остались в меньшинстве - прямое удаление заработал защитник Амандык Набиханов. 

"Атырау" набрал семь очков и догнал "Шахтер", "Кайрат" и "Тобол", но у "нефтяников" на игру больше. "Тараз" потерпел первое поражение в чемпионате и с пятью баллами занимает шестую строчку.

Напомним, ранее в рамках четвертого тура "Каспий" обыграл "Ордабасы" и вышел в единоличные лидеры КПЛ, а "Шахтер" потерял первые очки в чемпионате.

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Метки:
КПЛ Тараз ФК Атырау ФК

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