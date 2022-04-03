"Астана" одержала разгромную победу в матче с дублем, пенальти и красивым голом

"Астана" разгромила "Махтаарал" из Атакента в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил португальский форвард Педро Эуженио, а еще один гол с пенальти забил хорватский полузащитник Марин Томасов.

Футболисты "Астаны" одержали вторую победу подряд, набрали шесть очков и поднялись на шестое место. "Махтаарал", который потерпел третье поражение подряд, с одним баллом занимает 12-е место из 14 команд. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в рамках четвертого тура "Каспий" обыграл "Ордабасы" и вышел в единоличные лидеры КПЛ, а "Шахтер" потерял первые очки в чемпионате. В еще одном матче "Атырау", благодаря пенальти, переиграл "Тараз".

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