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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Самые надежные вратари КПЛ: в топ-5 нет Шацкого и Покатилова, а лучшими стали не казахстанцы

Самые надежные вратари КПЛ: в топ-5 нет Шацкого и Покатилова, а лучшими стали не казахстанцы
©ФК "Актобе"

В минувшие выходные прошел 21-й тур казахстанской премьер-лиги. Уже сейчас есть ряд интересных статистических показателей, и к таким можно отнести надежность вратарей клубов высшего дивизиона. Корреспондент Vesti.kz подготовил материал со статистикой голкиперов по проценту отраженных ударов в створ.

В сводку вошли лишь матчи в КПЛ. Для оптимальной картины мы разделили стражей ворот на две категории - в первую вошли те, которые столкнулся с наибольшим количеством точных ударов (основные вратари), а во вторую - те, по чьим владениям было нанесено от 15 до 30 выстрелов. 

Больше всего ударов в створ было нанесено против голкипера "Каспия" Нурлыбека Аязбаева - 86. С учетом того, что 31-летний игрок провел 17 матчей, в среднем в каждой встрече по его владениям наносится по пять точных ударов. Однако на статистике Аязбаева это особо не сказалось, ведь он - один из самых надежных киперов КПЛ - 65 отраженных ударов, а это 75,5 процента от общего числа. Сразу же отметим, что Нурлыбек еще и лидер по сейвам, ведь так много в этом сезоне свою команду не выручал никто.

Но если брать в процентном соотношении, то показатели кыргызского голкипера "Турана" Эржана Токотаева выглядят еще более впечатляюще. Из 77 ударов в створ он отбил 59, что составляет 76,6 процента. На втором месте по высокой доле спасений находится Арам Айрапетян из "Атырау" - 63/83 (75,9 процента). Как видите, по этой статистике двумя лучшими вратарями КПЛ являются игроки из других стран.

Любопытно, что казахстанские вратари-сборники вообще не впечатляют по проценту отраженных ударов в створ. Первый номер национальной команды Игорь Шацкий лишь на десятом месте - он предотвратил 53 опасных момента из 77, а это всего 68,8 процента. Мухаммеджан Сейсен (восьмое место) и Бекхан Шайзада (11-е) тоже не на высших позициях. 

Худшая статистика принадлежит украинцу Сергею Литовченко из "Мактаарала". При 59 ударах в створ ворот он отбил лишь 36, а это 61 процент. Евгений Кучеренко из "Аксу" и Марко Милошевич из "Астаны" вместе с Литовченко составили топ худших в первой категории.

1. Эржан Токотаев ("Туран") - 59/77 (76,6%)
2. Арам Айрапетян ("Атырау") - 63/83 (75,9%)
3. Нурлыбек Аязбаев ("Каспий") - 65/86 (75,5%)
4. Александр Мокин ("Тобол") - 39/53 (73,5%)
5. Данил Устименко ("Кайрат") - 59/81 (72,8%)
6. Марсель Исламкулов ("Аксу") - 29/40 (72,5%)
7. Стас Покатилов ("Актобе") - 42/58 (72,4%)
8. Мухаммеджан Сейсен ("Тараз") - 53/74 (71,6%)
9. Степан Сикач ("Акжайык") - 41/58 (70,6%)
10. Игорь Шацкий ("Шахтер") - 53/77 (68,8%)
11. Бекхан Шайзада ("Ордабасы") - 54/79 (68,3%)
12. Мирослав Лобанцев ("Кызыл-Жар") - 56/82 (68,2%)
13. Марко Милошевич ("Астана") - 25/38 (65,7%)
14. Евгений Кучеренко ("Аксу") - 36/57 (63,1%)
15. Сергей Литовченко ("Мактаарал") - 36/59 (61%).

Во вторую категорию вратарей, по воротам которых было нанесено от 15 до 30 точных ударов с начала сезона, вошли семь игроков. Самым надежным из них выглядит голкипер "Астаны" Александр Заруцкий (81,4 процента), но и Игорь Трофимец из "Шахтера" (81,2 процента) находится неподалеку.

Заметно проседает по статистике отраженных ударов дублер травмированного Александра Мокина в "Тоболе" Тимур Акмурзин. Россиянин потащил лишь десять из 16 ударов в створ, что составляет 62,5 процента. Зато у него есть спасенный пенальти в игре с "Астаной", однако этот удар с точки имеет такую же ценность, как любой другой точный выстрел, поэтому на проценте особо не сказывается.

Алмат Бекбаев уже не играет на профессиональном уровне, а совсем недавно он был вратарем сборной Казахстана на турнире легенд в Москве. Но первую часть сезона он был в "Мактаарале", где провел три встречи. Из 17 ударов в створ он остановил лишь восемь, а это меньше половины - 47 процентов. Так вышло, что и в первой, и во второй категории худшими являются голкиперы "Мактаарала".

1. Александр Заруцкий ("Астана") - 22/27 (81,4%)
2. Игорь Трофимец ("Шахтер") - 13/16 (81,2%)
3. Константин Махновский ("Акжайык") - 16/20 (80%)
4. Вадим Ульянов ("Кайрат") - 16/21 (76,1%)
5. Саша Стаменкович ("Актобе") - 19/25 (76%)
6. Тимур Акмурзин ("Тобол") - 10/16 (62,5%)
7. Алмат Бекбаев ("Мактаарал") - 8/17 (47%).

Фото: ФК "Каспий", ФК "Шахтер", ФК "Атырау", ФК "Тобол", ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 20 5 8 7 19-25 23
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Футбол КПЛ Каспий Туран ФК Атырау ФК Мактаарал ФК Аксу ФК Астана ФК Шахтер ФК Тобол ФК

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