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Футбол

Игорь Трофимец

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы вр 42
Место рождения
Актобе
Дата рождения
20 августа 1996 (23 года)
Пол
мужской
Рост, см
194
Вес, кг
86
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Актобе-Жас 3 -9
Вторая лига Казахстана 2019 Актобе-М 3
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе 1 -3
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе 17 -31 2
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М 2
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас 1 -1
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе 1 -2
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе 15 -22
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21) 1
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21) 2 -2
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М 7 -7
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21) 2 -3
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М 10 -20
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе 2 -3
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Актобе-М 4 -9
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М 9 -18 +1/-0 1
Чемпионат Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19) 3 -10 +0/-1
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М 5 -7 +0/-2
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М 12 -8
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-18) 2
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Актобе-М 1 -1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М 2 -1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Актобе-М 2
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17) 2
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