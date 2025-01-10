Президент "Ордабасы" Асхат Сейсембек дал комментарий Vesti.kz относительно пролонгации контракта с вратарем Бекханом Шайзада и рассказал, есть ли вероятность возвращения Эльхана Астанова.

Ранее стало известно, что шымкентский клуб подписал соглашение с молдавским голкипером Дмитрием Челядником. В связи с этим возникла информация об уходе Шайзады.

"Шайзада и Астанов? Работа по ним ведется, близки к завершению. На днях будет информация", - заявил руководитель "Ордабасы".

Отметим, что Шайзада является воспитанником в "Ордабасы", в 2016 году он дебютировал за основную команду и с тех пор сыграл 85 матчей в КПЛ. В 2023 году в составе шымкентцев вратарь завоевал чемпионский титул, а годом ранее - Кубок Казахстана.

Что касается Эльхана Астанова, его контракт с "Астаной" завершился в декабре 2024 года, на данный момент вингер является свободным агентом. Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подчеркивал, что хотел бы сохранить казахстанского футболиста, но сам игрок пока не принял решение.

На днях "Ордабасы" также объявил о продлении контракта с Султанбеком Астановым и подписал соглашение с бывшим форвардом "Кайрата" Вячеславом Швыревым.