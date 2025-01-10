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"Ордабасы" подписал нападающего сборной Казахстана

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"Ордабасы" подписал нападающего сборной Казахстана ©ФК "Кайрат"

Казахстанский нападающий Вячеслав Швырев стал игроком шымкентсткого "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский нападающий Вячеслав Швырев стал игроком шымкентсткого "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt 24-летний Швырев будет выступать за "Ордабасы" до конца 2025 года.

Отметим, что воспитанник "Кайрата" выступал за "Кайрат Москва", а также защищал цвета уральского "Акжайыка".

Всего, в КПЛ на его счету 94 матча, в которых он забил 11 голов и сделал 11 ассистов.

Новичок шымкентцев уже вызывался в сборную Казахстана, но так и не дебютировал в ее составе.


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