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"Ордабасы" хочет заменить вратаря сборной Казахстана иностранцем

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"Ордабасы" хочет заменить вратаря сборной Казахстана иностранцем ©ФК "Ордабасы"

Голкипер "Ордабасы" и сборной Казахстана Бекхан Шайзада близок к уходу из шымкентской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Голкипер "Ордабасы" и сборной Казахстана Бекхан Шайзада близок к уходу из шымкентской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вратарь поддерживает форму в составе "Турана" и рассматривает все поступающие предложения.

Известно, что руководство и тренерский штаб "Ордабасы" хотят сделать ставку на голкипера сборной Молдовы Дмитрия Челядника.

Также Шайзаде было сделано предложение, не соответствующее уровню лидера команды и игрока сборной.

В основной команде "Ордабасы" Бекхан Шайзада дебютировал в 2016 году и с тех пор сыграл в КПЛ 85 матчей. В 2023 году в составе шымкентцев вратарь завоевал чемпионский титул, а годом ранее - Кубок Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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