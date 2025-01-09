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Европейский клуб может перехватить у "Кайрата" игрока сборной Казахстана

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Европейский клуб может перехватить у "Кайрата" игрока сборной Казахстана ©ФК "Тобол"

Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Роман Асранкулов вызвал интерес у одного из клубов европейского чемпионата, передают Vesti.kz.

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Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Роман Асранкулов вызвал интерес у одного из клубов европейского чемпионата, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 25-летним футболистом интересуется боснийский "Сараево".

Асранкулов является воспитанником костанайского футбола, а за "Тобол" выступает с 2017 года. В составе "желто-зеленых" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В 2024 году Асранкулов дебютировал за сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что  "Кайрат" также нацелился на представителя "Тобола".

Соглашение Асранкулова с костанайцами рассчитано до 31 декабря 2025-го (данные Transfermarkt).

"Сараево" пять раз выигрывал чемпионат Боснии и Герцеговины, семь раз брал Кубок страны, а еще становился обладателем Суперкубка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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