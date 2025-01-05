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КПЛ
5 января 13:46
 

"Кайрат" заинтересовался защитником сборной Казахстана

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"Кайрат" заинтересовался защитником сборной Казахстана ©КФФ

Алматинский "Кайрат" намерен подписать контракт с капитаном костанайского "Тобола" Романом Асранкуловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" намерен подписать контракт с капитаном костанайского "Тобола" Романом Асранкуловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний футболист выступает на позиции левого защитника и имеет действующий контракт с клубом. Однако "Кайрат" в случае согласия Асранкулова может выкупить его трансфер.

Добавим, что на левом фланге обороны у алматинского клуба есть игрок сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев, которого "Кайрат" планирует выкупить у российского "Пари НН", а также казахстанец Лев Кургин.

Воспитанник "Тобола" Роман Асранкулов дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор в КПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола.

Также на его счету три матча в составе сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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