Мбаппе? Стало известно, кого исключит "Реал"
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков пропустит предстоящий матч против "Депортива Минера", сообщают Vesti.kz.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков пропустит предстоящий матч против "Депортива Минера", сообщают Vesti.kz.
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"Куртуа и Рюдигер - единственные игроки, которые не поедут на матч Кубка. Остальные могут играть", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
Ранее сообщалось, что "Реал" может обойтись в этом матче без лидеров Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.
Поединок 1/16 финала Кубка Испании состоится завтра, 6 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по казахстанскому времени.
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