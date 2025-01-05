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Испания
5 января 20:53
 

Мбаппе? Стало известно, кого исключит "Реал"

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Мбаппе? Стало известно, кого исключит "Реал" ©depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков пропустит предстоящий матч против "Депортива Минера", сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков пропустит предстоящий матч против "Депортива Минера", сообщают Vesti.kz.

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"Куртуа и Рюдигер - единственные игроки, которые не поедут на матч Кубка. Остальные могут играть", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что "Реал" может обойтись в этом матче без лидеров Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Поединок 1/16 финала Кубка Испании состоится завтра, 6 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по казахстанскому времени.

Реал Мадрид Мбаппе Килиан Футбол

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