Мбаппе? Стало известно, кого исключит "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков пропустит предстоящий матч против "Депортива Минера", сообщают Vesti.kz.

"Куртуа и Рюдигер - единственные игроки, которые не поедут на матч Кубка. Остальные могут играть", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что "Реал" может обойтись в этом матче без лидеров Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Поединок 1/16 финала Кубка Испании состоится завтра, 6 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по казахстанскому времени.