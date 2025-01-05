"Ливерпуль" сенсационно оставили без победы в АПЛ

"Ливерпуль" провел матч 20 тура Английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Игра на "Энфилде" завершилась со счетом 2:2. Примечтально, что первый тайм оказался безголевым.

Гости первыми вышли вперед на 52 минуте: отличился Лисандро Мартинес.

"Ливерпуль" ответил на это двумя голами Коди Гакпо (59 минута) и Мохамеда Салаха, отличившегося на 70 минуте с пенальти.

МЮ ушел от поражения на 80 минуте после гола Амада Диалло.

"Ливерпуль" прервал трехматчевую победную серию в АПЛ, но при этом, продлил беспроигршный отрезок до 15 матчей.

"Красные" лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков после 19 матчей. У "Манчестер Юнайтед" 23 очка и 13 место.