Дорастут до сборной или деградируют? "Кайрат" раскидал воспитанников по клубам КПЛ

В зимнее межсезонье "Кайрат" решил пойти на достаточно серьезные изменения в казахстанской части состава и отпустил целый ряд воспитанников. Корреспондент Vesti.kz кратко резюмирует, куда ушли эти футболисты и какое будущее их ждет на новом месте.

Что с первым номером?

Прежде всего, стоит обратить внимание на обновление вратарской линии в алматинском клубе. По сути, из системы "желто-черных" ушли сразу три голкипера - Никита Пивкин и Данил Устименко (плюс Вадим Ульянов, но он не является воспитанником).

Пивкин вернулся в "Елимай", только уже в рамках полноценного трансфера, а не аренды, как это было в 2023 году. В Семее Никита пока вряд ли воспринимается как первый номер, но в перспективе может побороться за основу, если будет прогрессировать.

Устименко перебрался в "Тобол", хотя, по слухам, Данилой интересовались даже в России, но, видимо, на фоне неудачного сезона-2024 сейчас необходимо вернуть свое реноме на родине. В Костанае для этого есть все предпосылки, ведь клуб покинул Стас Покатилов и на данный момент именно Устименко выглядит потенциально основным вратарем "Тобола".

Ушли на повышение?

Из средней линии "Кайрат" отпустил сразу трех разноплановых полузащитников. Данияр Усенов уехал в тот же "Тобол". После неплохого периода в "Жетысу" атакующий полузащитник идет на повышение и любопытно, как он себя проявит в гораздо более серьезной конкуренции, где бороться за место в основе придется с такими легионерами, как Ахмед Эль-Мессауди.

Сразу двоих полузащитников из Алматы выписал "Кызылжар". Но если переезд Арсена Буранчиева понятен, все-таки он не имел игровой практики в "Кайрате" и для Арсена Петропавловск - это шанс реализовать свои качества. То вот трансфер Андрея Ульшина весьма неожиданный. С именем техничного левоногого хавбека связывали многие клубы, включая "Тобол" и "Елимай", однако он подписал контракт с "Кызылжаром". Сейчас для Андрея наступает настоящая проверка, из тепличных домашних условий он попадает в команду, где ему проявить свои атакующие скиллы будет гораздо сложнее.

В ожидании варианта из России

Еще два воспитанника "Кайрата" пока находятся в неопределенности. Защитник Егор Ткаченко, вероятно, уйдет в аренду. Наибольший интерес к нему проявляет "Шахтер", но пока сделка не оформлена и может быть это связано с тем, что футболист не хочет проводить сезон в первой лиге.

А вот относительно Вячеслава Швырева ясности еще меньше. Нападающий пока без клуба, в статусе свободного агента, не исключено, что он ждет вариант из России. Но и в КПЛ он, наверняка, сможет трудоустроиться, правда, далеко не факт, что это будет клуб с притязаниями на медали.

Фото: ФК "Кайрат"©