Автор: Димаш Тулегенов

По итогам десяти туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) петропавловский "Кызыл-Жар" по-прежнему находится в списке лидеров. В текущей таблице команда Али Алиева занимает третье место, но по потерянным очкам она идет вровень с "Астаной", у которой на один проведенный матч больше.

В субботу северяне в драматичном выездном матче проиграли "Астане" (2:3). Это была важнейшая игра с точки зрения турнирной таблицы, ведь команды оспаривали лидерство в чемпионате. Но даже несмотря на поражение от конкурентов, в игре "Кызыл-Жара" прослеживается много хороших моментов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает именно об этом.

Центральный матч десятого тура получился на загляденье. Пять голов на двоих, два из которых случились уже под занавес встречи, отмененное взятие ворот, перебитый пенальти, накал страстей в подтрибунном помещении после игры, когда судейская бригада во главе с Александром Затулой подверглась жесткой критике со стороны руководства петропавловского клуба.

Да, "Кызыл-Жар" проиграл, причем всего лишь второй раз с начала сезона в КПЛ, но команда проявила себя таким образом, что по окончании встречи ею гордились и приехавшие из Петропавловска фанаты, и главный тренер Алиев. На послематчевой пресс-конференции казахстанский специалист сказал много интересного: похвалил своих подопечных, ответил критикам, которые указывают на отсутствие местных игроков в составе и называют клуб андердогом, а также призвал общественность проявить к его команде больше уважения.

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Еще в прошлом сезоне для большинства казахстанских любителей футбола стала понятно, что нынешний "Кызыл-Жар" - это именно тренерская команда, которую построил Алиев. Не факт, что другие специалисты смогли бы слепить из имеющихся ресурсов то, что сейчас есть в руках у него.

Но есть у многих болельщиков и другая ассоциация, и касается она того, что Алиев ставит команде примитивный и неинтересный футбол, который нельзя назвать зрелищным. Но в матче с "Астаной" статистика говорит все сама за себя: гости превзошли хозяев по проценту владения мячом (53-47), были не менее агрессивны (6-6 - по ударам в створ, 96-96 - по количеству атак), а также подали больше угловых (3-1). Это статистика от Flashscore.

И это все происходило в матче с "Астаной", действующим чемпионом страны и лидером турнирной таблицы. Два гола, забитые в ворота столичных, являются не менее похвальным показателем. Ведь "Астана" до этого не пропускала почти месяц, проведя пять сухих матчей во всех турнирах.

У "Кызыл-Жара" по-прежнему самая надежная оборона в чемпионате. Команда пропустила шесть голов за десять туров, и три из них - в последней игре против "Астаны". Тут же многие вспоминают о календаре северян, намекая, что встреч с лидерами в ранних турах команде удалось избежать.

Однако в четвертом туре северяне переиграли на выезде "Актобе" (3:1), а теперь, в десятом туре, дали настоящий бой "Астане". И тренер столичных Григорий Бабаян признался, что его подопечные были в секундах от потери очков.

В следующих семи турах петропавловцев ждут по два матча с "Ордабасы", "Тоболом" и "Кайратом", а затем еще одна встреча с "Астаной". Кроме того, команда Алиева сыграет с "Ордабасы" еще и в ответном матче Кубка Казахстана (первую игру проиграли - 0:2).

Конечно, это самый сложный календарь, который только мог быть у команды в этом отрезке сезона. Однако достойные матчи с "Актобе" и "Астаной" доказали, что "Кызыл-Жар" неслучайно находится в топе КПЛ, и этот клуб действительно может навязать борьбу даже основным претендентам на чемпионство и призовые места.

Сейчас, когда тренерские и клубные амбиции уже видны, на помощь петропавловцам придет летнее трансферное окно. Со статусом одного из лидеров КПЛ северянам будет легче привлекать внимание футболистов. Сейчас же одной из проблем "Кызыл-Жара" является короткая скамейка. К примеру, в матче с "Астаной" впервые в текущем сезоне КПЛ на поле вышел Виктор Зябко, от которого и убежал Марин Томасов в атаке с третьим голом.

У Алиева есть свой костяк, хороший основной состав, а также несколько качественных ребят, которые способны усилить игру своими выходами на замену. Однако если в команде будут вынужденные потери, как отсутствовавший в игре с "Астаной" Брайан ван Ден Богарт, то тренерскому штабу сразу же придется ломать голову, думая о замене. Чтобы этого избежать, а также распределить силы на весь сезон, клубу нужно усиление летом.

Фото: СК "Кызыл-Жар"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →